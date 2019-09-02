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Сенатор США: нас не пустили в Россию, но мы едем в Украину

02 сентября 2019, 22:02

Сенатор США: нас не пустили в Россию, но мы едем в Украину

Сенатор Крис Мерфи посетит Украину уже на этой неделе, чтобы продемонстрировать поддержку США новому украинскому правительству. Об этом сообщает «Голос Америки».

«Россия не пускает нас к себе, но Рон Джонсон и я посетят Украину, Сербию и Косово на этой неделе, чтобы продемонстрировать поддержку обеих партий новому украинскому правительству и продолжение диалога между Белградом и Пристиной», - написал Мерфи в Twitter.

Ранее сенатор США Рон Джонсон заявлял, что не смог получить визу для осуществления визита в Россию в конце августа в составе делегации американских законодателей.

«Я планировал посетить Россию в составе двухпартийной делегации, но мне отказали в визе», - говорится в заявлении сенатора, который является председателем подкомитета по Европе и региональному сотрудничеству Комитета по международным отношениям Сената США.

Джонсон назвал отказ ему в визе «мелочной атакой» и «дипломатической игрой российских чиновников» в ответ на искренние попытки американской стороны установить прямой диалог.

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