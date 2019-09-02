Созданная боевиками в Славянске «Народная дружина» до сих пор зарегистрирована в Минюсте

Славянская народная дружина (муниципальной милиции) территориальной общины города Славянска, которую создали своим решением депутаты Славянского городского совета еще 28 апреля 2014 года, до сих пор значится в реестре Министерства юстиции. Эта информация есть в открытом доступе реестра Минюста, пишет «theБабель».



Основатели организации «Славянская народная дружина» — Николай Смирнов и Оксана Гринева. Эти люди являются участниками группировки «ДНР» и находятся в розыске с 2014 года. Гринева в 2014 году была заместителем командира отряда спецназначения «ДНР».



22 августа 2014 года решения сессий от 28.04.2014 и 30.04.2014 были отменены как незаконные. Однако официально «народную дружину» до сих пор не ликвидировали.



28 апреля 2014 года депутаты Славянского городского совета провели внеочередную сессию. На сессии они приняли решение о назначении Вячеслава Пономарева председателем исполкома и о создании так называемой «народной дружины», а также решили провести «референдум» 11 мая 2014 года.



В сессии участвовали 42 депутата из 60. Восемнадцать человек на сессию не пришли. По свидетельствам очевидцев, городских депутатов никто не заставлял идти на сессию, не было и угроз со стороны боевиков.



12 апреля 2014 года контроль над городом установили российские отряды вторжения, к которым присоединились боевики «ДНР». Таким образом, на момент проведения сессии боевики полностью контролировали город.