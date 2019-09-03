В ходе боев на Донбассе погиб украинский военный, еще один был ранен

За минувшие сутки на Донбассе в результате обстрелов погиб один один украинский военнослужащий, еще один был ранен. Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.



Подчеркивается, что всего незаконные вооруженных формирования 15 раз нарушили режим прекращения огня, из них дважды - из запрещенного Минскими соглашениями оружия.



Так, в минувшие сутки под обстрелами оказались украинские позиции в районах населенных пунктов Водяное, Грантиное, Лебединское, Новомихайловка, Талаковка, Новотроицкое, Гнутово, Красногоровка, Новотошковское, Новозвановка, хутор Вильный.



«С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 2 раза нарушили режим прекращения огня в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Противник в разное время совершил обстрелы позиций подразделений Объединенных сил вблизи Павлополя из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов», - подытожили в штабе ООС.