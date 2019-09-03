Маркарова: Новая программа сотрудничества с МВФ должна стать последней

Новый Кабинет министров планирует завершить сотрудничество с МВФ после выполнения условий программы кредитования. Об этом заявила министр финансов Оксана Маркарова в эфире «Свобода слова».



По ее словам, новая программа с МВФ будет длиннее предыдущих, однако, вероятно, будет последней.



«Мы работаем с МВФ. У нас есть формальные миссии, которые приезжают обсудить программу или ее пересмотры. Это то, чего мы ожидаем сейчас, чтобы обсудить эту программу. Она будет новой и немного длиннее. Я очень надеюсь, мы ее называем последней программой. Ведь за все предыдущие годы Украина всегда завершала и обрывала эти программы», - сказала Маркарова.



Министр отметила, задача Украины «выпуститься из программы», как это удалось раньше другим европейским странам.



«Выполнить программу таким образом, чтобы экономика находилась на том этапе развития, когда нам не будет нужна помощь кредитора. И мы сможем действительно жить сами», - заявила Маркарова.



Ранее сообщалось о том, что миссия МВФ прибудет в Киев 10 сентября. Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Украине нужна программа кредитования на 3-4 года.