Испанский экс-тренер «Динамо» возглавил донецкий «Олимпик»

Фото: «Олимпик»

Испанец Висенте Гомес стал новым главным тренером донецкого футбольного клуба «Олимпик». Как сообщает пресс-служба клуба, Гомес заключил годовой контракт.



В тренерский штаб испанского специалиста войдет Игорь Климовский, который исполнял обязанности главного тренера последние недели. Антон Дяченко будет тренером по физподготовке, а Николай Савченко со своим помощником Тимуром Чоларией будут тренерами вратарей.



Гомес до недавнего времени работал ассистентом главного тренера киевского «Динамо» Александра Хацкевича, который был уволен в середине августа.



За шесть туров чемпионата «Олимпик» смог набрать лишь одно очко.



В августе с поста главного тренера «Олимпика» был уволен бразилец Жулио Сезар из-за неудовлетворительных результатов команды. Сезар был наставником донецкого клуба чуть больше месяца.