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ГБР открыло дело против Парубия

03 сентября 2019, 09:41

ГБР открыло дело против Парубия

Госбюро расследований открыло уголовное производство по факту возможного препятствования бывшим спикером Верховной Рады Андреем Парубием осуществлению избирательного права. Об этом говорится в ответе ГБР на запрос «Українських Новин».

Дело открыто по ч. 4 ст. 157 (воспрепятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии по референдуму или деятельности официального наблюдателя) Уголовного кодекса.

Уголовное производство было открыто 20 августа по решению суда.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыло уголовное производство по факту возможного нецелевого использования бюджетных средств председателем Верховной Рады Андреем Парубием.

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