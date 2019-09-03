В Донецке четверо школьников отравились растениями с атропином

В неподконтрольном украинским властям Донецке четверо учащихся 9-го класса отравились растениями, содержащими атропин. Об этом сегодня сообщает «МЧС» при группировке «ДНР».



Уточняется, что инцидент произошел 2 сентября на улице 15 лет ЛКСМ в Ленинском районе города.



Пострадали двое школьников 2004 года рождения и двое 2005 года рождения. В состоянии средней тяжести они были госпитализированы в городскую детскую клиническую больницу № 1.

Атропин – растительный алкалоид. Он содержится в различных растениях семейства пасленовых: например, в красавке, белене, разных видах дурмана.