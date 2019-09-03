Новый Кабмин переименовал четыре министерства и создал два новых

Кабинет министров принял постановление об оптимизации органов центральной власти, согласно которой переименован четыре министерства и создано два новых.



Соответствующий документ от 2 сентября № 829 «Некоторые вопросы оптимизации системы центральных органов исполнительной власти» размещен на сайте Правительственного портала.



В постановлении определено, что в целях оптимизации системы центральных органов исполнительной власти Кабинет министров переименовывает Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Министерство развития общин и территорий Украины, Министерство экономического развития и торговли - на Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Министерство экологии и природных ресурсов - в Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины и Министерство по делам ветеранов - на Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.



В то же время, согласно постановлению, правительство реорганизует Министерство аграрной политики и продовольствия путем присоединения к Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства, Министерство энергетики и угольной промышленности путем присоединения к Министерству энергетики и защиты окружающей среды и Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц путем присоединения к Министерству по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.



Кроме этого, согласно правительственным документом образовано Министерство культуры, молодежи и спорта Украины на базе Министерства информационной политики. На этот новообразованный центральный орган исполнительной власти возложены задачи и функции Министерства культуры и Министерства молодежи и спорта, ликвидируются.



Согласно постановлению КМУ, также образовано Министерство цифровой трансформации Украины путем реорганизации Государственного агентства по вопросам электронного управления.