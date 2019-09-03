Лукашенко заявил, что Беларусь «наглухо» закрыла границу с Украиной из-за потока оружия

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна была вынуждена закрыть границу с Украиной из-за хлынувшего потока оружия.



«Мы вынуждены были со своими братьями, близкими людьми [с Украиной] полностью закрыть границу наглухо, еще больше чем с Североатлантическим блоком, который для нас всегда, с давних времен, якобы казался врагом номер один», — сказал Лукашенко на международной антитеррористической конференции высокого уровня в Минске, передает «Интерфакс».



По его словам, властям Беларуси пришлось радикально усилить пограничный контроль с Украиной из-за потока оружия из этой страны. «Ну, а там где оружие в руках у обычных людей и особенно <...> националистически настроенных — жди терроризма», — сказал Лукашенко.