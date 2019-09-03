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«Слуга народа» обещает на следующей неделе рассмотреть снятие неприкосновенности с президента

03 сентября 2019, 12:28

«Слуга народа» обещает на следующей неделе рассмотреть снятие неприкосновенности с президента

Верховная Рада на следующей неделе рассмотрит проект закона, который предусматривает процедуру привлечения к уголовной ответсвенности президента Украины. Об этом зафил вице-спикер парламента, член фракции «Слуги народа» Руслан Стефанчук.

«Мы вносим уже на следующую неделю одним из первых закон об иммунитете — это процедура, которая дает возможность привлечения к ответсвенности президента Украины», — сказал Стефанчук журналистам в кулуарах Рады.

В свою очередь глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия пдчеркнул, что за этот проект закона представители его политсилы единогласно проголосуют.

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