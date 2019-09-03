В Черкассах судят двух чиновников за присвоение 800 тысяч на несуществующих перевозках переселенцев

В Черкассах судят директора КП «АТП Черкасского облсовета» и директора Черкасского областного контактного центра по обвинению по ч. 5 ст. 191 УК (присвоение, растрата). Об этом сообщает местное издание «Крапива».



«Следствие установило, что с января 2016 по декабрь 2017 должностные лица растратили 775 тысяч гривен на так и непроведенных перевозках более 1800 переселенцев. Средства на перевозку были предусмотрены областной программой «Забота». Управление гражданской защиты Черкасской ОГА заключило договоры на возмещение этих услуг с «АТП Черкасского облсовета», - говорится в сообщении.



По данным следователей, директор Черкасского областного контактного центра Лариса Ходаковская предоставила списки переселенцев о транспортировке их с востока к новому месту жительства в Управление гражданской защиты Черкасской ОГА и КП «АТП Черкасского облсовета», для подтверждения факта предоставления услуг по перевозке.



По указанию директора «АТП Черкасского облсовета» Владимира Канивца, водители составили путевые листы с недостоверными сведениями относительно километража и маршрутов, по которым не осуществлялись перевозки. В дальнейшем на основании этих данных были составлены акты и перечисленные средства.



Выборочный опрос переселенцев показал, что они не получали соответствующей услуги. Более того, было установлено, что отдельных переселенцев «перевозили» по несколько раз, также получали услугу уже умершие переселенцы и те, которые на время предоставления услуги уже имели статус ВПО и проживали в Черкасской или на территории других областей.



Обвинительный акт передан на рассмотрение Сосновского суда.