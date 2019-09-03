СБУ: Спецслужбы РФ задерживают украинцев на границе с Крымом и пытаются привлечь к сотрудничеству

В Службе безопасности Украины заявляют о незаконных задержаниях граждан Украины спецслужбы РФ при пересечении административной границы со временно аннексированной территорией АР Крым, после чего угрозами и шантажом пытаются привлечь украинцев к сотрудничеству для выполнения разведывательных задач. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.



«Сотрудники ФСБ РФ в пункте пропуска "Джанкой" без объяснения причины задержали жителя Львовской области. С применением психологического и физического давления в течение четырех часов они требовали от мужчины предоставить информацию о связях в среде представителей правоохранительных органов, военнослужащих ВСУ, мест дислокации их подразделений и т.д.», - говорится в сообщении.



По информации СБУ, после отказа сотрудничать с российской спецслужбой, гражданина Украины физическими угрозами заставили подписать документ, содержание которого он не понимал, и вернули на контролируемую правительством Украины территорию.



Также, сообщает СБУ, сотрудники ФСБ РФ отобрали у украинца автомобиль, документы на право владения транспортным средством и деньги в сумме 2 тысяч евро.