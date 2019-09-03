Суд оставил под арестом помощника Грымчака

Черниговский апелляционный суд оставил без изменений постановление об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с определением размера залога в сумме 4 млн гривен второму подозреваемому по делу Юрия Грымчака Игорю Овдиенко. Об этом сообщает пресс-служба Судебной власти Украины.



«Черниговский апелляционный суд, рассмотрев 2 сентября апелляционную жалобу защитника Татьяны Матяш в интересах подозреваемого Игоря Овдиенко, оставил без изменений постановление следственного судьи … от 17 августа, которым последнему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с определением размера залога в сумме 4млн грн», - говорится в сообщении.



Также отмечается, что рассмотрение дела по апелляционным жалобам защитника Дмитрия Мельника в интересах подозреваемого Юрия Грымчака отложено на 6 сентября в 09:00.