Рада направила в Конституционный суд законопроект о назначении Зеленским руководства ГБР и НАБУ

Верховная Рада включила в повестку дня сессии и направила в Конституционный суд президентский законопроект с изменениями в Конституцию, которым предлагается предоставить президенту право создавать регуляторные органы, назначать и увольнять директоров Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Госбюро расследований (ГБР). За такое решение проголосовали 282 народных депутатов на сегодняшнем пленарном заседании.



Законопроектом предлагается дополнить статьи 106 Конституции с перечнем полномочий президента Украины, дополнив пунктами 11-1 и 12-1. Согласно этим изменениям, в Основном законе будут закреплены полномочия главы государства назначать директоров НАБУ и ГБР и увольнять их с должностей в порядке, определенном законами. Такие полномочия президента в настоящее время предусмотрены законами о НАБУ и о ГБР.



Кроме того, предлагается уполномочить президента Украины создавать независимые регуляторные органы, осуществляющие регулирование, мониторинг и контроль над деятельностью субъектов хозяйствования в отдельных сферах, назначать и увольнять членов этих органов.



После получения вывода Конституционного суда парламент может предварительно одобрить (принять в первом чтении) такой законопроект не менее 226 голосами. После этого, на следующей очередной сессии, Рада может рассматривать его для принятия в целом. Для этого потребуется не менее 300 голосов парламентариев.



Ранее Верховная Рада направила в Конституционный суд законопроект о ликвидации монополии адвокатов.