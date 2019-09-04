Военные рассказали о ранении пожилой жительницы Новолуганского

В конце августа пожилая жительница поселка Новолуганское (Донецкая область) была ранена во время обстрела. Об этом сообщили в украинской стороне Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).



Обстрел произошел 29 августа.



«Прибыв на место обстрела наблюдательная группа украинской стороны СЦКК зафиксировала, что пуля калибра 7,62 мм попав в здание летней кухни, сделала выбоину и отскочив от стены упала во дворе, вторая пуля калибра 7,62 мм пробила дверь на расстоянии 40-45 см от нижнего края, срикошетила от пола и стены и упала на пол. Вследствие попадания пули калибра 7,62 мм, была ранен 79-летняя женщина», - говорится в сообщении.



Женщину доставили в городскую больницу Светлодарска, где ей диагностировали огнестрельный перелом ноги.

В СЦКК отмечают, что мирные жители Донецкой области страдают из-за обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований.