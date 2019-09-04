В Мариуполе киберполиция закрыла канал нелегальной трансляции телеканалов и фильмов

В Донецкой области киберполиция задержала жителя Мариуполя, который, по данным следствия, незаконно транслировал более двух тысяч телеканалов. Как сообщает пресс-служба Нацполиции в Донецкой области, мужчина организовал работу специального сервиса, который предоставлял пользователям доступ к почти 2,5 тысячам телеканалов и 5 тысячам фильмов.



«Среди них и те, которые освещают деятельность террористических и сепаратистских организаций так называемых Донецкой народной республики и Луганской народной республики», – говорится в сообщении.



По информации полиции, мужчина распространял аудио- и видеозаписи, права на которые принадлежат другим компаниям. Для этого он создал специальный интернет-портал, подписка на который бал платной.



Во время обыска в квартире злоумышленника в Мариуполе правоохранители изъяли системный блок, ноутбук с программным обеспечением управления админпанелью ТВ-портала, флэш-носители с данными и два блокнота с черновыми записями. Вся техника была направлена на экспертизу.



За нарушение авторских и смежных прав мужчине грозит до двух лет тюрьмы.