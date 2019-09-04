Прогресс в Минске вопреки обострению на Донбассе и гибель горняков в двух шахтах. Главное за день

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 4 сентября, в обзоре «Донбасс: полный доступ».

Политика



Комитет постоянных представителей стран ЕС решил продлить индивидуальные санкции против физических и юридических лиц за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.



Сорок депутатов Европейского парламента написали письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой не включать в список обмена пленными с Россией вероятного фигуранта дела MH17 Владимира Цемаха.



Процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц между Украиной и Россией, возможно, будет запущен до конца этой недели, сообщает «Интерфакс», ссылаясь на свои источники. В Кремле воздержались от комментариев в связи с появлением данной информации, объяснив это чувствительностью вопроса.



Спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по вопросам Донбасса Мартин Сайдик считает, что сейчас заседания в Минске внушают оптимизм, «несмотря на некоторое обострение ситуации в последние дни». Сайдик также отметил положительную динамику в вопросах восстановления моста в Станице Луганской.



Пресс-секретарь второго президента Украины, представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер сообщила, что на встрече в Минске украинская сторона поставила вопрос о возвращении российской стороны в Совместный центр по контролю и координации сторон (СЦКК) из-за увеличения количества обстрелов. Также социально-экономическая подгруппа договорилась о дальнейшем восстановлении мобильной связи на всей территории региона. Она также сообщила, что отдельно речь шла о возвращении государственной и частной украинской собственности, которая находится на неконтролируемой территории. Олифер отметила, что в гуманитарной подгруппе ТКГ продолжается работа по освобождению удерживаемых лиц.



Общество



В Донецке произошел взрыв на шахте имени Скочинского в Кировском районе города, погиб человек.



В Ровеньках на шахте «Ровенькиантрацит» в результате обрушения пород кровли погиб шахтер.



На подконтрольной группировке «ДНР» территории действие комендантского часа будет приостановлено в ночь с субботы на воскресенье — с 23 часов ночи 7 сентября до 4 часов утра 8 сентября. Это связано с проведением 76-й годовщиной освобождения Донбасса от немецких войск.



Экономика



В Службе безопасности Украины заявили о блокировке в Киеве и Днепре механизма финансирования группировки «ДНР» через реализацию лекарственных средств.

Подписывайтесь на рассылку: