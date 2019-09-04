В СБУ подозревают, что «Мотор Сич» помогала России в действиях против Украины

Служба безопасности Украины проводит досудебное расследование по делу о возможной подготовке диверсии и государственной измены на предприятии «Мотор Сич». Об этом сообщает «Радио Свобода», ссылаясь на ответ пресс-центра СБУ.



«Осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по признакам преступлений, предусмотренных частями 1 статьи 14 статьи, статьи 113 и части 1 статьи 111 Уголовного кодекса Украины, а именно по факту приготовления к совершению диверсии - действий, направленных на разрушение акционерного общества "Мотор Сич" как объекта, имеющего важное народнохозяйственное и оборонное значение, а также предоставление представителями АО "Мотор Сич" помощи Российской Федерации в проведении подрывной деятельности против Украины путем поставки продукции военного назначения и двойного использования», - говорится в сообщении спецслужбы.



Других деталей СБУ не сообщает.

В июле в спецслужбе заявили, что пресекли незаконную деятельность группы компаний «Мотор Сич», которая в течение двух лет финансировала группировку «ДНР».