Патруль ОБСЕ снова обстреляли под Мариуполем

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ 4 сентября попали под обстрел в неподконтрольном украинским властям селе Пикузы (бывшее Коминтерново) под Мариуполем. Об этом говрится в оперативном отчете миссии.



Отмечается, что примерно в 11:55 члены патруля ОБСЕ, которые находились на улице Ахматовой, слышали многочисленные выстрелы и очереди из стрелкового оружия на расстоянии около 100–200 метров к северо-западу, а также видели, как в землю примерно в 25 метрах к юго-востоку от них попала пуля.



Вскоре после этого сотрудники СММ услышали, как над ними пролетели 12 пуль, выпущенные, по оценке, из северо-запада, а еще 2 срикошетили вблизи них.



Отмечается, что члены патруля миссии немедленно вернулись в автомобили и благополучно добралась до своей базы в Мариуполе.



В предыдущий раз патруль СММ ОБСЕ попал под обстрел в Пикузах 1 сентября.