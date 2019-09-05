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На Донбассе погиб украинский военный

05 сентября 2019, 08:09

На Донбассе погиб украинский военный

За минувшие сутки боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, погиб один украинский военный, заявили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

Подчеркивается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» боевики шесть раз обстреляли позиции украинских военных. В частности, дважды неподалеку Водяного — из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, вблизи Опытного — из стрелкового оружия, неподалеку Верхнеторецкого — из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, вблизи Авдеевки- из минометов калибра 82 мм, неподалеку Павлополя — из стрелкового оружия.

По информации штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник шесть раз обстрелял позиций объединенных сил вблизи Майорска по направлению «Шахты 6-7» — из минометов калибра 120 мм и 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, неподалеку Шум по направлению «Шахты 6-7» — из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, около Пивденного по направлению «Шахты им. Гагарина» — из вооружения БМП, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, в районе Зайцево — из стрелкового оружия, неподалеку хутора Вильного — из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, вблизи Новгородского — из минометов калибра 82 мм.

С начала текущих суток незаконные вооруженные формирования три раза нарушили режим прекращения огня, добавили в штабе.

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