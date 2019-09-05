Медведчук заявил о скором завершении переговоров по обмену между Россией и Украиной

Переговоры по обмену удерживаемых лиц между Россией и Украиной идут успешно и в ближайшее время закончатся, заявил глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.



«Переговоры по обмену ведутся, насколько мне известно, это успешные переговоры, и в ближайшее время они закончатся», — сказал он в интервью каналу «Россия 24» в кулуарах экономического форума во Владивостоке (РФ), в котором Медведчук принимает участие.



При этом Медведчук напомнил, что не участвует в процессе переговоров по обмену, а этим занимаются украинские власти во главе с президентом Владимиром Зеленским.



Он также сообщил, что на полях форума планирует встречи с российским руководством, не уточнив, с кем и когда.



«Я думаю, что переговоры такие [с российским руководством] будут, встречи будут, но давайте подождем», — сказал Медведчук.



Позже Медведчука показали во время выступления на форуме его кума — президента России Владимира Путина.

В начале недели «Интерфакс» со ссылкой на два дипломатических источника сообщил, что процесс «обмена» удерживаемыми лицами между Россией и Украиной, возможно, будет запущен до конца этой недели. Один из собеседников назвал дату 7 сентября. В Кремле отказались комментировать эту информацию.