Зеленский обещает помогать наказывать топ-чиновников за коррупцию

Президент Владимир Зеленский пообещал помогать процессу рассмотрения дел о коррупции, в которых фигурируют чиновники высшего ранга. Об этом он сказал на выступлении, посвященном началу работы Высшего антикоррупционного суда Украины.



«Вы должны рассматривать самые громкие дела. Я знаю, что вы ждете более 200 дел о хищении, о страшных действиях топ-чиновников. Мы поможем вам, чтобы вы свободно рассматривали эти дела, и чтобы все эти люди были действительно наказаны», — сказал Зеленский, обращаясь к членам суда.



В свою очередь, глава Высшего антикоррупционного суда Елена Танасевич объявила о начале работы новой инстанции.