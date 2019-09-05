Венгерскому дипломату выразили протест из-за слов о «гражданской войне» на Донбассе

Министерство иностранных дел выразило протест из-за слов госсекретаря канцелярии премьер-министра Венгрии Тристана Азбея о «кризисе гражданской войны» в Украине. Об этом говорится в заявлении МИД.



Для выражения протеста в Украину была приглашена временная поверенная в делах Венгрии в Украине Кристина Марфе. Ей отметили, что для Украины является неприемлемым случай, когда высокие должностные лица называют вооруженную российскую агрессию против Украины «гражданской войной».



«Это не только не соответствует действительности, а и противоречит официальной позиции стран-членов ЕС и НАТО, к которым относится также и Венгрия. Санкции ЕС против РФ введены именно в связи с этой агрессией, и подобная подмена понятий никоим образом не способствует ее прекращению», — говорится в сообщении МИД.



В МИД также рассчитывают на дальнейшую солидарность партнеров в поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины.