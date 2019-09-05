Суд разрешил заочно задержать экс-главу НКРЭКУ, подозреваемого в деле «Роттердам+»

Соломенский районный суд Киева разрешил задержать бывшего руководителя Национальной комиссии государственного регулирования в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Дмитрия Вовка, который является подозреваемым в деле «Роттердам+».



Об этом сообщил директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник, передает «Интерфакс-Украина».



Сам Вовк сейчас находится за границей, добавил Сытник. Поэтому речь идет о разрешении на его заочное задержание. Директор НАБУ пояснил, что когда речь идет о международном розыске, то отдельно ставится вопрос о задержании и отдельно — об аресте.



Отвечая на вопрос о том, когда возможно решение суда об аресте, Сытник сказал: «Это зависит от суда».

Формулу «Роттердам+» НКРЭКУ начала использовать с апреля 2016 года. Она устанавливает тариф для тепловых электростанций на базе средней цены угля по импортному паритету за последний год. После этого началось повышение цен на электроэнергию — тариф в Украине был привязан к стоимости угля на товарных биржах Нидерландов.



В марте 2017 года НАБУ начало расследовать возможный заговор при внедрении формулы «Роттердам+».



8 августа 2019 года НАБУ сообщило о подозрениях 6 фигурантам по делу о формуле «Роттердам+», включая двух сотрудников компании ДТЭК. В частности, среди подрзреваемых бывший глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк.



По версии следствия, в результате применения формулы «Роттердам+» потребителям электроэнергии было причинено около 19 миллиардов гривен убытка.



Сам Вовк обвинения в свой адрес отрицает. Также он заявил, что не вернется в Украину в ближайшее время, так как не готов «участвовать в судилище».