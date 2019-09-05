Покровску на треть сократили подачу воды из-за долгов

В Покровске Донецкой области на треть сокращена подача воды из-за задолженности за полученную воду и услуги очистки стоков в размере 96 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба КП «Вода Донбасса».



Отмечается, что между компанией и КП «Покровскводоканал» было заключено 10 договоров реструктуризации долга, однако предприятие так и не оплатило 2,3 млн гривен, а в августе на счета КП поступило только 22,6% от необходимой суммы в размере 4,07 млн гривен.



Как заявили в «Воде Донбасса», именно по причине задолженности компания «находится в критическом положении, не имеет возможности оплачивать электроэнергию, своевременно закупать материалы и оборудование для обеспечения стабильной подачи воды и очистки стоков».