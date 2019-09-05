Фигурант дела МН17 Цемах вернется на неподконтрольный Донбасс, заявил прокурор

Экс-начальник «ПВО ДНР» Владимир Цемах, который является свидетелем в деле о крушении малайзийского «Боинга» рейса МН17, вернется на неподконтрольную Украине территорию Донецкой области по месту регистрации. Об этом заявил украинский прокурор Олег Пересада, передает «Громадське».



«Не исключено, что он убежит, будет скрываться от следствия. Прокуратура возражала против удовлетворения ходатайства адвоката Цемаха, ведь установлены не все соучастники», — отметил прокурор.



На вопрос, может ли Украина выдать России Цемаха в рамках обмена заключенными, прокурор ответил: «Вопрос обмена политический, не в моей компетенции».



Ранее международная следственная группа, которая расследует дело о сбитом «Боинге», сообщила, что хотела бы, чтобы Цемах оставался в Украине.

5 сентября Киевский апелляционный суд освободил из-под стражи Владимира Цемаха под личное обязательство.



Цемаха обвиняют в создании террористической организации (часть 1 статьи 258-3 Уголовного кодекса). При этом Цемах не дает никаких показаний по «Буку», из которого сбили Boeing.



Ранее СМИ писали, что Украина согласилась с требованием России внести в список на обмен заключенных бывшего командира «ПВО ДНР» Владимира Цемаха, но прокуратура Нидерландов просит его не выдавать Москве, так как он является важным фигурантом в деле о сбитии Boeing MH17 на Донбассе.



В одном из архивных видео Цемах признавался, что «что-то прятал». СМИ предполагают, что речь идет о «Буке», из которого 17 июля 2014 года в небе над Донбассом был сбит Boeing «Малайзийских авиалиний», совершавший рейс МН17 по маршруту Амстердам — Куала-Лумпур.