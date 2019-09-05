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Путин сообщил, что Россия не против восстановления формата G8

05 сентября 2019, 13:17

Путин сообщил, что Россия не против восстановления формата G8

Президент России Владимир Путин не против восстановления формата G8, передает ТАСС. При этом он заявил, что РФ готова принять у себя участников этого клуба лидеров.

На Восточном экономическом форуме модератор дискуссии спросил у Путина, поедет ли тот на следующий саммит, если поступит такое приглашение. «Куда?» — уточнил российский президент. И получил ответ, что следующая встреча лидеров «восьмерки» должна пройти в США.

«В свое время очередная "восьмерка" должна была состояться в России. Мы открыты, если наши партнеры хотят к нам приехать, мы будем рады», — заверил Путин.

«Если все хотят восстановить "восьмерку" — пожалуйста», — добавил он.

При этом он подчеркнул: «Я думаю, что всем сегодня понятно, и президент [Франции Эмманюэль] Макрон совсем недавно публично сказал, что лидерство Запада заканчивается. Я не могу себе представить эффективную международную организацию, которая работает без Индии и без Китая».

«Поэтому любые форматы всегда идут на пользу, это всегда позитивный обмен мнениями, даже когда он проходит на повышенных тонах, насколько я понимаю, так и было на этот раз в "семерке", это все равно полезно», — сказал он и добавил, что Москва не отказывается ни от какого формата сотрудничества.

Президент США Дональд Трамп в контексте прошедшего в августе саммита G7 во французском Биаррице неоднократно поднимал тему возрождения формата G8 и возвращения в эту группу России. По мнению американского президента, присутствие российского президента помогло бы решению ряда международных проблем.

На пресс-конференции по окончанию саммита в Биаррице Трамп заявил, что пригласил бы Владимира Путина на следующую встречу лидеров «Большой семерки», организатором которой выступят США. Однако он усомнился, что президент РФ примет это приглашение.

Газета The Guardian сообщила, что Трамп во время официального ужина, который стал открытием саммита в Биаррице, поссорился со своими коллегами по G7 из-за России. По данным источников издания, американский лидер настаивал на возвращении России в группу, остальные лидеры, за исключением уходящего в отставку премьера Италии Джузеппе Конте, его не поддержали. Премьер Японии Синдзо Абэ сохранял нейтралитет, остальные были категорически против.

Ранее лидеры Франции и Германии Эмманюэль Макрон и Ангела Меркель говорили, что необходимым условием возвращения России в G7 должно стать урегулирование конфликта в Украине. При этом Макрон допустил, что страна — председатель саммита G7 в следующем году может пригласить Россию в качестве гостя, но вопрос возвращения должен быть принят всеми странами-участницами единогласно.

Россию не приглашают на саммиты G7 с 2014 года из-за аннексии Крыма.

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