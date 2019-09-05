Адвокат: Украина выдаст России жителя Мариуполя, которого подозревают в работе на ФСБ 

Суд для обмена пленными освободил из-под стражи офицера запаса Вооруженных сил Александра Ракушина, подозреваемого в работе на ФСБ России. Об этом сообщает агентство «Українські новини» со ссылкой на его адвоката Родиона Пугача.



В конце августа по решению суда мера пресечения для подозреваемого была изменена с ареста на личное обязательство.



Адвокат заявляет, что это связано с обменом пленным с РФ.



«Эти события связаны. Хоть он (Ракушин) гражданин Украины , но он дал добровольное согласие на обмен в РФ», - сказал он.



По его словам, дело против подозреваемого не прекращено, дата обмена еще не определена.



В июне Служба безопасности Украины задержала жителя Мариуполя Ракушина по подозрению в работе на ФСБ России.



Оперативники спецслужбы установили, что офицер запаса ВСУ был завербован на территории России в 2017 году кадровым сотрудником ФСБ во время встречи выпускников Ленинградского высшего военно-политического училища противовоздушной обороны им. Юрия Андропова.