Комарницкий: Нас третий день не пускают, чтобы начать ремонт моста в Станице

Боевики уже третий день не допускают украинскую сторону для ремонта моста в Станице Луганской. Об этом рассказал председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Виталий Комарницкий во время «Донбасс Медиа Форума 2019» в Харькове.



При этом он выразил надежду, что отремонтированный мост станет «форпостом начала возобновления нашей целостности».



«Надеюсь, что следующий форум мы проведем в украинском Луганске», — добавил Комарницкий.



В украинской стороне СЦКК также заявили, что работы по восстановлению разрушенного участка моста на участке разведения «Станица Луганская» сегодня снова не начались.



«Утром оккупационная власть через представителей ОБСЕ, сообщила украинской стороне об отсутствии должностного лица, может принять соответствующее решение на проведение подготовительных работ по восстановлению моста. Также было сообщено об отсутствии соответствующих инструкций и детального плана строительства. Таким образом работы по восстановлению разрушенной части моста, в очередной раз, были заблокированы представителями НЗФ РФ», - говорится в сообщении.

2 сентября президент Владимир Зеленский сообщил о начале строительства моста в Станице Луганской взамен разрушенного.



В конце июня у Станицы Луганской состоялось разведение вооруженных сил и средств, о котором стороны договаривались с осени 2016 года.



Разведение сторон и восстановление моста является одним из условий проведения саммита лидеров стран «нормандского формата» по урегулированию ситуации на Донбассе.