Заместитель главы Офиса президента Украины Юрий Костюк сказал журналистам, что украинской власти нужны союзники в условии информационной войны. Об этом он заявил во время приветственного слова на открытии «Донбасс Медиа Форуме 2019» в Харькове, передает корреспондент «Новостей Донбасса».



«Сегодня перед началом [форума], общаясь с некоторыми журналистами, мы вспоминали вашего любимца — моего непосредственного руководителя Андрея Богдана», — отметил Костюк.



Он напомнил слова главы ОПУ Богдана, который заявил, что команда президента Владимира Зеленского может общаться с обществом «без посредников, без журналистов». При этом замглавы Офиса президента ее перефразировал.



«Перефразируя один известный тезис о том, что в вопросах определенной коммуникации с обществом нам не нужны посредники, но в условиях информационной войны нам точно нужны союзники. Мы очень настроены на сотрудничество со СМИ», — подчеркнул он.