Песков: телефонный разговор Путина и Зеленского по теме обмена пока не планируется

Телефонный разговор президентов России и Украины - Владимира Путина и Владимира Зеленского - пока не планируется. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.



«Пока в планах нет», - ответил он на вопрос, планируется ли на ближайшие дни телефонный разговор российского и украинского президентов с целью финализировать решение по обмену удерживаемыми лицами.



«Необходимые контакты [по этой теме] осуществляются», - добавил Песков.



Ранее на пленарной сессии Восточного экономического форума президент РФ заявил о финализации переговоров по обмену удерживаемыми лицами. Также он сообщил, что обмен удерживаемыми лицами между РФ и Украиной будет масштабным.