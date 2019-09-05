На Луганщине задержали подозреваемого в участии в боях на Донбассе на стороне «ЛНР»

В Луганской области правоохранители задержали подозреваемого в участии в мотострелковой бригаде незаконного вооруженного формирования «ЛНР». Об этом сообщает Отдел коммуникации областной полиции.



«Полицейские, которые несут службу на одном из блокпостов, во время проверки документов граждан обнаружили 33-летнего жителя Луганска (территория временно неподконтрольна украинской власти), который по оперативной информации значится, как лицо, которое принимало участие в незаконных вооруженных формированиях», - говорится в сообщении.



По словам мужчины, в сентябре 2015 года из-за тяжелого материального положения он решил вступить в ряды «народной милиции ЛНР». По распределению был назначен во 2-ю отдельную мотострелковую бригаду.



«Он выполнял функции по охране полигона в селе Успенка (Лутугинский район), чистил оружие и копал окопы. Более пяти раз участвовал в тренировочных стрельбах из гаубицы. Получал зарплату в размере 15 тысяч российских рублей. Впоследствии из-за плохих условий он покинул ряды боевиков», - выяснили в полиции.



Мужчина передан в СБУ для проведения дальнейшей проверки и принятия решения согласно действующему законодательству.