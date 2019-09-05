Путин: Освобождение Карпюка и Клыха - сложный вопрос

Президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил, что вопрос освобождения политзаключенных Станислава Клыха и Николая Карпюка является для России «сложным». Об этом он заявил во время встречи с Виктором Медведчуком, передает «Громадське».



«Вы знаете: у нас особая позиция. Это сложный для нас вопрос. Мы, безусловно, будем двигаться в этом направлении. В ближайшее время, как и договорились с действующей официальной властью в Украине, мы совместно объявим о принятых решениях», - сказал Путин.



Украинцы Станислав Клих и Николай Карпюк были осуждены в РФ на 20 лет лишения свободы за «преступления, совершенные во время Чеченской войны».



Ранее Владимир Путин на экономическом форуме во Владивостоке заявил, что обмен заключенными между Россией и Украиной будет масштабным.