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Украинская сторона начала расширять дорогу к мосту в Станице Луганской

05 сентября 2019, 19:38

Украинская сторона начала расширять дорогу к мосту в Станице Луганской

Фото: ЛугОГА Фото: ЛугОГА

В четверг, 5 сентября, в 7:30 начаты работы по расширению дороги от КПВВ «Станица Луганская» до разрушенного моста. Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

«Работают девять специалистов подрядной организации ООО «Флангер» с привлечением трактора и катка. Ими выбирается грунт с обочины для дальнейшей засыпки обочину щебнем и укладки асфальта. Ориентировочный срок завершения работ на левой стороне дороги - по 9 сентября 2019 года. Затем тоже самое будет выполняться на правой стороне дороги», - говорится в сообщении.

Также в ЛОВГА сообщили о завершении пиротехническим подразделением ГСЧС работ по проверке и очистке от взрывоопасных предметов грунтовой дороги, которую планируют использовать как технологическую для подъезда строительной техники в нижней части моста.

«Однако, за 125 метров от взлома моста работы были остановлены в связи с тем, что от офицера СЦКК через СММ ОБСЕ не поступили гарантии безопасности со стороны «ЛНР» на выполнение пиротехническим подразделением работ непосредственно у моста», - говорится в сообщении.

В 9:30 возле разрушенной части моста состоялась встреча между офицером СЦКК и представителями СММ ОБСЕ. Переговоры продолжались примерно до 12:00. Не получив от представителей СММ ОБСЕ предоставления гарантий безопасности со стороны «ЛНР», украинская сторона работы под мостом сегодня не проводила.

В группировке «ЛНР» заявили, что они не получали никаких указаний относительно действий по допуску украинской стороны для выполнения работ под мостом.

Миссией ОБСЕ были доведены до украинской стороны, что следующая встреча миссии с представителями СЦКК о предоставлении гарантий безопасности для проведения работ под мостом состоится 6 сентября в 9:30 на мосту.

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