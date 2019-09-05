Информация о розыске Кузьмина исчезла с сайта МВД

Информация с данными о розыске бывшего замгенпрокурора Рената Кузьмина, который стал депутатом девятого созыва Верховной Рады, удалена с сайта МВД. Об этом сообщил проект Bihus.Info.



Журналисты рассказали, что встретили Кузьмина 29 августа на первом заседании парламента. В тот же день они проверили базу розыска МВД - карточка Кузьмина была там. Журналисты позвонили в полицию и сообщили, что он находится в сессионном зале Рады.



По их информации, 3 сентября данные Кузьмина еще были в базе розыска. Однако сегодня, 5 сентября, их уже нет на сайте МВД.



В мае 2014 года ГПУ начала расследование по факту организации Кузьминым незаконного задержания в 2010 году экс-главы МВД Юрия Луценко. МВД направило письмо Интерполу с просьбой объявить Кузьмина в международный розыск, но Интерпол счел, что дело имеет политический характер и отказал.



На последних парламентских выборах Кузьмин баллотировался в депутаты по списку «Оппозиционной платформы – За життя». После обращения ГПУ о том, что экс-чиновник в течение последних пяти лет скрывался на территории аннексированного Крыма, а также в России, ЦИК отменила регистрацию Кузьмина. Однако Верховный суд восстановил его кандидатом в депутаты.