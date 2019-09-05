«Что-то слышать и видеть не надо». Глава ДонОГА не хочет проводить открытые совещания

Глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко не намерен делать рабочие совещания с подчиненными открытыми для СМИ. Об этом он сказал во время общения с журналистами на «Донбасс Медиа Форуме 2019» в Харькове, передает корреспондент «Новостей Донбасса».



«Совещания ведь очень разные бывают. Бывают весьма жесткие, где — без обид ко всем журналистам — вам что-то слышать и видеть не надо. А видеть вам надо реальные результаты», — сказал Кириленко.



Отметим, что совещания в ДонОГА проводились в закрытом режиме и при предшественниках Кириленко. При этом облгосадминистрация транслирует заседания коллегии ДонОГА при участии мэров и глав районных администраций.

На этой неделе стало известно, что заседания правительства Украины теперь будут проходить без журналистов.