«Слуга народа» намерена изменить регламент работы Верховной Рады

Первый заместитель Председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что разработка нового Регламента является задача номер один для парламента нового созыва. Об этом он сказал журналистам перед заседанием фракции «Слуга народа» в КВЦ «Парковый» в четверг, сообщает «Укринформ».



«Наша задача номер один - мы его уже обсудили на уровне руководства Верховной Рады, с председателями и заместителями председателя нашей фракции, с председателями комитетов - разработать совершенно новый Регламент, который был совокупностью процедур ... которые бы предоставили возможность при сохранении прав большинства и оппозиции обеспечивать быстрый и динамичный рассмотрение вопросов», - заявил он.



Первый вицеспикер добавил, что действующий регламент ВР - это «тромб для любых вопросов».



«Если попадает любая инициатива и желание, то вы никогда в жизни быстрее, чем через год-два ее не проведем», - сказал Стефанчук.