Семья премьера Гончарука задолжала 21 тысячу за коммунальные услуги

Коммунальные предприятия Чернигова несколько раз подавали в суд на премьер-министра Украины Алексея Гончарука и его родственников из-за долгов за горячую воду, газ и другие коммунальные услуги. Об этом сообщает «Слідство.Інфо» со ссылкой на решения Десянского районного суда Чернигова.



Общая сумма долга семьи премьера за коммунальные услуги составляла более 21 тысячи гривен. «Уплатили ли премьер-министр и его родные эти долги, пока неизвестно», — отмечает издание.



Больше всего премьер-министр, его брат и еще одна родственница должны за горячую воду. В 2012 и 2014 годах суд обязал их выплатить 8,4 та 7,8 тысяч гривен коммунальному предприятию «Облтеплокомуненерго».



Кроме того, у семьи главы правительства 4 тысячи гривен долга за услуги ЖЭК — в 2011 и 2015 годах. Также более 1 тысячи гривен суд заставил заплатить премьера и его родных в 2011 и 2014 году «Черниговгазу».



Сам Алексей Гончарук сообщил изданию, что «уже 19 лет не живет в Чернигове, и пообещал связаться с братом для прояснения ситуации с коммунальной задолженности».