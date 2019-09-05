Зеленский обсудил с сенаторами США увеличение объема помощи Украине

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что объемы финансовой помощи США в сфере безопасности будут увеличиваться. Об этом он заявил в ходе встречи с американскими сенаторами Рональдом Джонсоном и Кристофером Мерфи, сообщает пресс-служба главы государства.



Отмечается, что Зеленский поблагодарил их за активную позицию в вопросе необходимости предоставления Украине дальнейшей помощи. «Хочу поблагодарить нашего стратегического партнера США за постоянную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины», — сказал президент.



Зеленский также отметил политику санкций США против России, обратив внимание на «паспортизацию» граждан Украины на Донбассе и необходимость соответствующего реагирования.

Издание Politico, ссылаясь на источник в администрации, сообщило, что президент США Дональд Трамп попросил команду национальной безопасности пересмотреть программу помощи Украине, в рамках которой Вашингтон планирует дополнительно выделить 250 миллионов долларов.



После этого группа сенаторов направила Трампу письмо с призывом без промедления выделить 250 миллионов долларов военной помощи Украине.



Госпрограмма «Инициатива о поддержке безопасности Украины» была учреждена в США при Бараке Обаме. Инициатива предназначена для укрепления флота и сухопутных войск Украины. В общей сложности Украина уже получила от США военную помощь на сумму более 1 миллиарда долларов.