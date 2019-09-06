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На Донбассе вчера погиб украинский военный, еще один ранен

06 сентября 2019, 07:53

На Донбассе вчера погиб украинский военный, еще один ранен

За минувшие сутки боевики 21 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, погиб украинский военнослужащий Вооруженных сил Украины, еще один был ранен, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

Подчеркивается, что пророссийские боевики обстреливали позиции подразделений ООС из запрещенного минскими соглашениями вооружения калибров вооружения. Кроме того, из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» было совершено 16 обстрелов позиций ООС: дважды неподалеку Талаковки — из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; вблизи Новогнатовки- из стрелкового оружия; трижды неподалеку Водяного — из станкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; трижды вблизи Лебединского — из стрелкового оружия; дважды неподалеку Новотроицкого — из автоматического гранатомета и крупнокалиберных пулеметов; вблизи Верхнеторецкого — из минометов калибра 82-мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; дважды неподалеку Авдеевки — из минометов калибра 82-мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; неподалеку Павлополя — из крупнокалиберных пулеметов, вблизи Пищевика — из крупнокалиберных пулеметов.

По ифнормации штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» боевики совершили 5 обстрелов позиций ООС: в районе Зайцево — из артиллерийских систем калибра 122-мм, минометов калибра 120-мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; неподалеку Пивденного — из артиллерийских систем калибра 122-мм, из минометов калибра 120-мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; в районе Золотого — из станкового противотанкового гранатомета, дважды неподалеку Новгородского — из минометов калибра 120-мм, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия.

В штабе ООС добавили, что с начала текущих суток боевики 2 раза нарушили режим прекращения огня: неподалеку Павлополя — из стрелкового оружия; вблизи Водяного — из минометов калибра 82-мм.

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