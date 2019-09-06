В порту Мариуполя назвали плохие дороги причиной покупки дорогого внедорожника

В Мариупольском порту объяснили покупку внедорожника за 1,4 млн гривен необходимостью руководства часто ездить в срочные командировки по плохим загородным дорогам. Об этом пишет ЦТС.



«Закупка автотранспортного средства с определенными техническими и качественными характеристиками обоснована имеющимися потребностями заказчика с учетом выполнения служебных задач, срочных командировок на дальние расстояния, неудовлетворительным состоянием дорожного покрытия на загородных дорогах, умеренными эксплуатационными расходами, надежностью и высоким уровнем безопасности», — заявили в порту.



21 августа по результатам тендера порт Мариуполя заключил сделку с запорожской фирмой «Восток Автомир» на поставку Toyota Land Cruiser Prado 4.0 Dual VVT-I за 1,38 млн гривен. Автомобиль будет иметь подушки безопасности, защитные боковые шторки для второго ряда, климат-контроль с независимым регулированием температур.



Как отмечали «Наші гроші», в автосалонах аналогичный автомобиль можно приобрести дешевле — за 1,25 млн гривен.



В свою очередь, в мариупольском порту утверждают, что более дешевый автомобиль, о котором упоминали журналисты, не отвечал техническим характеристикам и предлагался в иной комплектации.