Порошенко снова не пришел на допрос в ГБР. Его адвокат назвал причину

Пятый президент Петр Порошенко вновь не пришел на допрос в Государственном бюро расследований, который был запланирован на 10:00 6 сентября. Об этом сообщил директор ГБР Роман Труба.



«Как и предполагалось, пятый президент Украины снова проигнорировал допрос в ГБР. Кстати, направлять повестки теперь стало проще – мы делаем это через Аппарат Верховной Рады Украины», — отметил Труба в своем Telegram-канале.



Сегодня следователи хотели допросить Порошенко в уголовном производстве относительно возможного вмешательства в деятельность судей Окружного административного суда Киева.



В свою очередь адвокат Порошенко Игорь Головань возле здания ГБР сказал журналистам, что его клиент не пришел на допрос, потому что ему была направлена повестка с нарушением действующего законодательства.



«Согласно закону, повестка вручается за три дня до даты явки. Согласно того же Кодекса, первый день не учитывается», — заявил Головань. По словам адвоката, если повестка датирована третьим числом, а вызов на шестое число, то нарушен именно «трехдневный срок».



«Я думаю, что, если у ГБР своя собственная математика и свое собственное понимание терминов, они нам объяснят, и мы посмотрим, о чем они думали, когда оформляли такие повестки», – подчеркнул защитник Порошенко.



Головань добавил, что пришел в ГБР, чтобы подать документы о том, что повестка оформлена «с нарушением установленных уголовно-процессуальных законодательством сроков».

В прошлый раз Петр Порошенко не пришел на очередной допрос в ГБР 3 сентября. Его адвокат пояснил, что Порошенко отсутствует из-за заседания в Верховной Раде.