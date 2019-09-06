Экс-депутаты «Оппоблока» Вилкул и Колесников объявлены в розызск

Генеральная прокуратура начала розыск бывших депутатов Верховной Рады от «Оппозиционного блока» Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова. Об этом сообщил экс-генпрокурор Юрий Луценко.



«Бывших народных депутатов Вилкула и Колесникова год назад взяли под защиту Регламентный комитет и Верховная Рада, не дав разрешения на привлечение к уголовной ответственности. И только после потери ими депутатского статуса вчера им объявлены подозрения и начата процедура розыска», — написал он в Facebook.



В каких именно уголовным правонарушениях подозреваются бывшие парламентарии Луценко не уточнил.



На сайте Генпрокуратуры размещены сообщения об объявлении подозрений бывшему председателю Днепропетровской областной государственной администрации (народному депутату восьмого созыва) и экс-председателю Агентства госимущества Украины. Фамилии фигурантов не названы, при этом названные ГПУ факты указывают, что речь идет о Вилкуле и Колесникове.