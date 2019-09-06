«Схемы» нашли бизнес в России у гражданской жены соратника Медведчука

Народный депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Тарас Козак не указал в декларации свою гражданскую жену Наталью Лавренюк, которая имеет общий нефтяной бизнес в России с супругами Оксаной Марченко и Виктором Медведчуком, а также многочисленное имущество в Украине. Об этом говорится в расследовании проекта «Схемы».



Наталья Лавренюк — уроженка Львова, владеет 25% акций в компании «НЗНП Трейд», которая бурит нефтяные скважины в Ханты-Мансийске (РФ), а жена депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука Оксана Марченко контролирует в этой компании 61%. Это — доля кипрской компании Ventolor Holding LTD, которой единолично владеет Марченко через фирму TUMILLON INVESTMENTS LTD.



В Украине, по данным «Схем», Наталья Лавренюк является владелицей убыточного частного предприятия «Лилия», 12-ти квартир в Киеве и Львове, десятка земельных участков в Киевской области.



За последние 14 лет официально она заработала около 5 миллионов гривен, что никак не объясняет такое количество недвижимого имущества, отмечается в расследовании.

По данным «Схем», с 2006 года Наталья Лавренюк — постоянная спутница Тараса Козака в зарубежных командировках. Вместе они совершили более 100 перелетов. Имеют общего ребенка.



Однако ни ребенка, ни самой Лавренюк, ни оформленного на нее имущества в Украине и России депутат в декларацию не внес. Такие действия уже подпадают под конкретную статью Уголовного кодекса Украины, пришли к выводу журналисты «Схем». Свое утверждение они подкрепили словами эксперта общественной организации «Центр противодействия коррупции» Галины Чижик.



«Недекларирование — это может быть либо административная или уголовная ответственность. Если декларация была подана, но в ней, например, не было какого-то имущества, которое стоит больше чем 460 тысяч гривен — это уголовная ответственность. И здесь может быть либо штраф, штраф небольшой 51 тысячи гривен. Или это могут быть общественные работы, или даже лишение свободы сроком до трех лет », - отмечает эксперт.



Журналистам «Схем» не удалось получить комментарий от Натальи Лавренюк о бизнес-партнерстве с семьей Виктора Медведчука. На сообщения в мессенджерах и звонки она не отвечает.

Тарас Козак владеет телеканалами «112 Украина», NewsOne и ZIK, которые активно освещают деятельность ОПЗЖ и Медведчука.