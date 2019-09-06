В Лисичанске бастовали коммунальщики из-за долгов по зарплате за 3 месяца

Сотрудники КП «Лисичанскводоканал» провели забастовку под стенами предприятия из-за задолженности по выплате заработных плат в размере 7,4 млн гривен. Об этом сообщает «UA:Донбас».



410 сотрудников «Лисичанскводоканала» уже три месяца не получают зарплату в полном объеме. По словам директора КП Александра Батукова, все средства уходят на погашение долга предприятия за потребленную электроэнергию. Долг КП перед энергокомпаниями составляет 167 млн гривен.



«Мы не частное предприятие, если мы сейчас все деньги отправим, чтобы оплатить электроэнергию, некому будет восстанавливать воду. У нас уже машинисты рассчитываются, а люди хотят задолженность за три месяца по зарплате. Хотят зарплату за свой труд получать. У нас с апреля и по сегодняшний день заплачено 18,6 млн грн за электроэнергию "Энера-Восток". Все деньги вымываются на оплату за электроэнергию», — заявил Батуков.



Последни раз «Луганское энергетическое объединение» обесточивало «Лисичанскводоканал» 19 августа. Более 80 тысяч абонентов оставались без водоснабжения более трех дней.