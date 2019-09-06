В СБУ опровергли, что во время задержания Цемаха погиб их сотрудник

В Службе безопасности Украины заявили, что в течение июля-августа этого года ни один их сотрудник не погиб. Об этом сообщила спикер СБУ Елена Гитлянская.



Накануне журналистка «Настоящего времени» Ирина Ромалийская написала в Facebook, что, по ее данным, во время задержания боевика «ДНР» Владимира Цемаха погиб один сотрудник СБУ, еще двое были ранены.



«Во время беспрецедентной для Киева операции (из такого глубокого тыла врага спецназовцы еще никого не вывозили!) один сотрудник СБУ погиб, двое были ранены. Украина достала Цемаха как минимум ценой одной жизни», — заявила журналистка.



При этом BBC News Украина отмечает, что потери в спецоперации могли понести не сотрудники СБУ, а другие силовики. В частности, издание обратилось с запросами в разведку и Силы спецопераций.



«Обозреватель», ссылаясь на источники, пишет, что в результате совместной с СБУ спецоперации по задержанию Цемаха погиб разведчик Александр Колодяжный.



«Когда "тянули" Цемаха, погиб один разведчик 74-го отдельного разведывательного батальона и один был тяжело ранен. На отходе подорвались в серой зоне», — сказал источник издания.



Он добавил, что СБУ помогла с лечением, но спасти Колодяжного не удалось. По словам собеседника, было тяжелое ранение, за жизнь разведчика врачи боролись две недели.

В июле стало известно, что украинские спецслужбы задержали и вывезли из неподконтрольного Снежного экс-командира ПВО «ДНР» Владимира Цемаха.



5 сентября Киевский апелляционный суд освободил из-под стражи Владимира Цемаха под личное обязательство.



Цемаха обвиняют в создании террористической организации.Также он является ключевым свидетелем в деле о крушении «Боинга» рейса МН17 в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года.



По информации СМИ, Украина согласилась с требованием России внести Цемаха в список на обмен. При этом прокуратура Нидерландов просит его не выдавать Москве.