Зеленский отклонил петицию о легализации оружия

Президент Владимир Зеленский отклонил петицию о введении свободного оборота оружия в Украине в целях самозащиты. Об этом сообщается на сайте президента.



Соответствующая петиция была зарегистрирована 2 мая и набрала необходимые для рассмотрения главой государства 25 тысяч подписей.



«Учитывая определенную Конституцией Украины наивысшую социальную ценность — человека, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность, осознавая ответственность государства перед человеком за свою деятельность и учитывая необходимость совершенствования правовой политики и установления мира в обществе, легализация оборота в государстве оружия усматривается преждевременной, а потому не может быть поддержана», — говорится в ответе Зеленского.