В Мариуполе появились 120 капканов в напоминание об удерживаемых в РФ украинцах

На проспекте Мира в центре Мариуполя появилась инсталляция из 120 искусственных капканов, которые соответствуют количеству украинских политзаключенных, заключенных в тюрьмы России и аннексированного Крыма. Об этом сообщает MRPL.city.



Капканы установлены в рамках акции «Узники Кремля». Рядом с инсталляцией открыта палатка, где можно узнать о политзаключенных и подписать им открытки. Ранее подобная акция прошла в Харькове и Одессе.

Все фото: mrpl.city

«Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил, что обмен заключенными между Украиной и Россией может состояться 7 сентября. Отмечается, что в Украину могут вернуться 35 украинцев в обмен на столько же россиян. При этом формула может измениться, отмечает источник агентства.