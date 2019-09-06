Главные события неподконтрольного Донбасса за день

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 6 сентября.

Политика



Министр по делам ветеранов, оккупированных территорий и ВПЛ Оксана Коляда заверила, что в новом Кабинете министров буду искать механизмы возобновления выплаты пенсий жителям неподконтрольной властям части Донбасса.



Общество



В СБУ опровергли информацию о том, что их сотрудник погиб во время задержания экс-начальника «ПВО ДНР» Владимира Цемаха в неподконтрольном властям Снежном Донецкой области в июле. 5 сентября Киевский апелляционный суд освободил Цемаха под личное обязательство.



Глава СММ ОБСЕ в Украине Яшар Халит Чевик констатирует, что возобновление режима прекращения огня, которое началось 21 июля на Донбассе, создало более безопасные условия для проведения ремонтных работ и обслуживания критически важной инфраструктуры до начала зимы.



Боевые действия



При подрыве на мине пострадал мужчина в неподконтрольном украинским властям селе Терновое Краснодонского района, заявили в группировке «ЛНР».



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