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«Нельзя пожизненно быть переселенцем». Министр назвала маркеры своей эффективности

06 сентября 2019, 18:27

«Нельзя пожизненно быть переселенцем». Министр назвала маркеры своей эффективности

Интеграция вынужденно перемещенных лиц в громаду является маркером эффективности работы профильного министерства. Об этом заявила министр по делам ветеранов, оккупированных территорий и ВПЛ Оксана Коляда в интервью LB.ua.

«По ВПЛ, насколько я углубилась в ситуацию, мы должны обеспечить их гарантированные права и эффективно дать им возможность реинтегрироваться в общество», — сказала она.

По ее словам, переселенец должен получать соответствующий статус на определенный период.

«Если это лицо имеет жилье, работу и проживает полноценно в территориальной громаде, оно перестает быть ВПЛ. Нельзя пожизненно быть переселенцем. Интеграция ВПЛ в общество и является маркером нашей эффективности», — пояснила министр.

На прошлой неделе был сформирован новый Кабинет министров под председательством Алексея Гончарука. В обновленном правительстве соединили Минветеранов и МинВОТ. Оксана Коляда заявила, что на окончательное объединение двух министерств нужно 1-2 месяца.

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